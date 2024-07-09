Beykoz Çengelköy’de milli maç sonrasında araç konvoylarıyla caddelerde gezen grup içerisinde bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı gören motosikletli bir vatandaş ise metrelerce ters yönde giderek polis ekiplerine haber verdi. O anlar ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Beykoz ilçesi, Çengelköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, milli maç sonrasında vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturup ilerlediği sırada grup içerisinde iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddetlenerek yumruklu kavgaya dönüştü. Yoldan geçen bir motosikletli kişi ise kavgayı gördü. Kavgayı ayırmaya çalışsa da kavga eden gruptaki bir kişinin silahı olduğunu fark eden motosikletli, kalabalık konvoy arasından metrelerce ters yönde ilerleyerek kavgayı polis ekiplerine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanılan bu olay ise motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Motosikletlinin kask kamerasına yansıyan görüntülerde araçtaki bir grup silahlı kişinin kavga ettiği ve motosikletli kişinin metrelerce ters yönden giderek polis ekiplerine olayı bildirdiği görünüyor.