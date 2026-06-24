Kaymakam Ayhan Akpay, Kırıkhan Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ederek Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, belediye meclis üyeleri ve belediye personeliyle vedalaştı. Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı.

Kırıkhan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Akpay’ın görev süresi boyunca ilçenin her mahallesine ve her vatandaşına ulaşmak için gayret gösterdiği belirtilerek, Kırıkhan Belediyesi ile kurduğu güçlü iş birliği sayesinde önemli hizmetlere imza atıldığı ifade edildi.

Açıklamada, gerçekleştirilen ziyaretin yalnızca resmi bir veda olmadığına dikkat çekilerek, “Kırıkhan sevdasında birleşen iki hizmet insanının helalleşmesi” olarak nitelendirildi.

Yeni görev yeri olan İnegöl’e hareket eden Kaymakam Ayhan Akpay’ın önümüzdeki günlerde ilçedeki görevine başlaması bekleniyor. Kırıkhan’da görev yaptığı süre boyunca yürüttüğü çalışmalarla takdir toplayan Akpay, İnegöl’de de görevine aynı anlayışla devam edeceğini ifade etti.