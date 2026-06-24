Başkan Taban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede bulunan kavşakların kaza istatistikleri dikkate alınarak yeniden düzenlendiğini belirtti. Özellikle Hazine Sokak üzerindeki kavşakta yürütülen çalışmalarla sürücü ve yaya güvenliğinin artırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Yapılan düzenlemeler kapsamında ambulansların hastaneye ulaşımının daha hızlı ve güvenli hale getirilmesinin de hedeflendiği kaydedildi.

Çalışmaların Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürüldüğünü belirten Başkan Taban, desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ve ekibine teşekkür etti.

Yetkililer, kavşak düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından bölgedeki trafik akışının daha güvenli ve düzenli hale geleceğini ifade etti.