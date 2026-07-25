Kazalar, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı mevkisi Samsun yönünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun istikametinde, yaklaşık 1’er kilometre arayla 3 ayrı zincirleme trafik kazası gerçekleşti. Kazalarda ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

Kaza dolayısıyla D100 karayolunun Samsun yönünde yaklaşık 15 kilometrelik taşıt kuyruğu meydana geldi.