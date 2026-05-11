Beylikdüzü'nde 2024 yılında medya çalışanı Muharrem Can Kurtuluş'u öldürdüğü iddiasıyla 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 3 sanığın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. 1 sanığın ise beraatına karar verdi.

Beylikdüzü'nde 14 Aralık 2024 tarihinde medya çalışanı Muharrem Can Kurtuluş'un önce cep telefonunu yağmalayan, ardından silahla vurarak öldüren sanıkların yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 3 tutuklu sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Taha Keskin ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada ayrıca maktulün kardeşi ve babası da hazır bulundu. Duruşmada, son sözleri sorulan sanıklar, mahkemeden beraatlarını talep etti.

3 sanık hakkında müebbet hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Atakan Gökmen'in Muharrem Can Kurtuluş'a yönelik 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıl hapis, 50 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına, 'nitelikli yağma' suçundan ise beraatına hükmetti. Mahkeme, sanıklar Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın 'kasten öldürme' ile 'hırsızlık' suçlarından ayrı ayrı müebbet ile 3'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet ayrıca tutuksuz sanık Taha Keskin'in 'suçluyu kayırma' suçundan beraatına, öte yandan tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

İddianameden:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 Aralık 2024 tarihinde Beylikdüzü'nde meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın arkadaşları Mine T. ve Selin S. ile birlikte Yakuplu Mahallesi'nde bulunan restoranda içki içtiği belirtildi. Grubun gece saatlerinde restorandan ayrıldığı, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın Mine T.'nin aracına bindiği, Selin S. ve Atakan Gökmen'in ise diğer araca bindiği aktarıldı. İddianamede Sonkan Gökmen'in bariyerin önünde aracı ile bekleyen maktul Muharrem Can Kurtuluş'a 'Bu ne yapıyor' dediği, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın maktulün yanına giderek saldırdıkları, Gökmen'in maktulün telefonunu aldığı ve araca binerek sanık Atakan'ın yanına gittiği kaydedildi. Maktulün tanık Erkan Alkış'ın telefonu ile kendi cep telefonunu aradığı ve telefonunu istediği, sanık Atakan Gökmen'in telefona cevap vererek maktule küfürler edip nerede olduğunu sorduğu ifade edildi. İddianamede Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın maktulün yanına gittiği ve Atakan Gökmen'in tabanca ile 6-7 el maktule ateş ettiği belirtildi. Zanlıların ardından Taha Keskin'i çağırıp durumu anlattığı, Keskin ile Esenyurt'ta bulunan bekar evine gittikleri kaydedildi. İddianamede Atakan Gökmen'in savunmasında 'Maktule ateş ettim. Benden başka kimse ateş etmedi. Olayda kullanılan tabanca bana ait' dediği belirtildi.

İddianamede sanıklar Sonkan Gökmen, Asilcan Aras ve Atakan Gökmen hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'silahla birden fazla kişiyle nitelikli yağma' suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Taha Keskin hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan sanık Atakan Gökmen hakkında 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.