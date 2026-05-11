Edinilen bilgiye göre Ertuğrulgazi Mahallesi Adanur sokak üzerinde seyir halinde olan Ahmet S.(31) yönetimindeki 16 S 6374 plakalı servis minibüsü ile Gürkan K.(27) yönetimindeki 16 AC 0801 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, servis minibüsünde yolcu konumunda bulunan Kağan İ.(14) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ