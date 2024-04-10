Beylikdüzü’nde alışveriş yapmak için büfeye doğru yürüyen şahsa pitbull cinsi köpek saldırdı. Hastaneye kaldırılan şahsın bacağına 28 dikiş atıldığı öğrenilirken, dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, 7 Nisan günü saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Hafta sonu ailesiyle gezmeye giden Cem Mert Ö., bir şeyler almak için büfeye doğru yöneldi. Bu sırada Cem Mert Ö.’ye pitbull cinsi bir köpek saldırdı. Köpek, adamı bacağından ısırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın bacağına 28 dikiş atıldığı öğrenildi. Saldırgan köpeğin E.Ö. isimli büfe sahibine ait olduğu tespit edildi. Büfe sahibi yakalanırken, köpek ise Haydi ekiplerince tedbir amaçlı muhafaza altına alınarak belediye ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan büfe sahibi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Dehşet anları kameraya yansıdı

Görüntülerde büfeye doğru gelen Cem Mert Ö.’ye köpeğin saldırdığı, bir süre sonra da bıraktığı görüldü.