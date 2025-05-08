Terörle mücadelede net mesaj veren Erdoğan, "Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını bir kez daha vurguladık." dedi. Sudani ise "Biz, Irak'ın güvenliğini Türkiye'nin güvenliği olarak görüyoruz. PKK ile ilgili net bir tutuma sahibiz. PKK, Irak yasalarına göre yasaklı bir örgüttür." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Derin tarihi, beşeri ve kültürel bağlara sahip olduğumuz ilişkileri salt devletler arası münasebet olarak görmüyorum." diyerek şunları kaydetti:

"Irak'ın huzuru ve istikrarını ülkemizden ayrı tutmadık. Görüşmelerimizde güvenlik ve terörle mücadele konusunda durduk. Türkiye'nin olduğu kadar Irak'ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığı teyit ettik. Irak'ın huzurunu ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz. Kimsenin Irak'tan Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyiz. Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını bir kez daha vurguladık."

Ticaret hacmimiz 18 milyar dolara yaklaştı." diyen Erdoğan, "Kalkınma Yolu Projesi, hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır. Kalkınma Yolu'na ilgi duyan ülkeleri, stratejik projenin parçası olmaya davet ediyorum. Görüşmemizde projenin hayata geçirilmesine yönelik adımları ele aldık. Kalkınma yolu projesi hem Irak'ın hem de bölgenin refahına büyük katkı sağlayacaktır. Irak'la ortak projelerin gerçekleştirilmesine odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması gibi başlıklarda süratle ilerlemek istiyoruz. Bankacılık, sanayi ve yüksek öğretim gibi alanlardaki iş birliğimizi de ele alarak atabileceğimiz ilave adımları değerlendirdik. Irak'ın bölgedeki istikrara önemli katkılarda bulunduğuna şahit oluyoruz." dedi.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırıları konusunda da konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeş Pakistan halkına baş sağlığı diliyorum. Dün Şahbaz Şerif'le önemli bir telefon görüşmemiz oldu. Türkiye olarak ataşe benzin dökenler olmasına rağmen tansiyonun düşmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin, çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Ateşe benzin dökenlere rağmen olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyonun düşürülmesi için gayret gösteriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Irak için önemli ve stratejik Kalkınma Yolu Projesi'ni de ele aldıklarını aktaran Sudani, "Bu proje, iki ülke arasındaki entegrasyonun daha da pekişmesi açısından büyük bir fırsat teşkil etmektedir. Hem iki ülke arasında hem de bölge için önem teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Sudani, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında çok büyük kalkınma fırsatlarının da sunulduğuna işaret ederek, bunun ekonomik alanda atılımın gerçekleşmesi için iki komşu halkının yararına olacağını dile getirdi.

"BİZ, IRAK'IN GÜVENLİĞİNİ TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Irak Başbakanı Sudani de terörle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti:

"Güvenlik alanında birlikte hareket etme, Irak'ın egemenliğinin korunması ve siyasi çözümlerin ve silah bırakmanın PKK için söz konusuydu. Bağdat ziyareti ve burada bir su konusunda iş birliği imzalanmıştı. Bir uygulama mekanizması üzerinde çalışıldı. Önemli projeler gerçekleştirilecek. Terör belası, Türkiye'yi de Irak'ı da olumsuz etkiliyor. Biz, Irak'ın güvenliğini Türkiye'nin güvenliği olarak görüyoruz. PKK ile ilgili net bir tutuma sahibiz. PKK, Irak yasalarına göre yasaklı bir örgüttür. Hiç kimsenin Irak topraklarını kullanarak Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Sudani'nin baş başa ve heyetlerarası görüşmesinin ardından iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanlığı Göç İşleri Dairesi arasındaki "Irak Uyruklu Kişilerin Gönüllü Geri Dönüş ve Yeniden Uyumları Hakkında Standart Uygulama Prosedürleri Anlaşmasına", Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdür Vekili Ahmet Küçükikiz ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanlığı Göç İşleri Dairesi Başkanı Safa Hüseyin Ahmed imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" Tümgeneral Nail İlbey ile Korgeneral Ziyad Taha Ali El Abbasi tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nı İlbey ve Abbasi imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Ticareti ile Mücadele Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ile Korgeneral Ziyad Taha Ali Al Abbasi imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Kriz ve Afet Yönetimi Ulusal Merkezi Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile Korgeneral Ziyad Taha Ali Al Abbasi tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı Arasında 2009 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği için Mutabakat Zaptına Ek Protokole", Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan ile Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Haydar Abd Dhahad imza attı.

AYDA International Entegre Savunma Sistemleri Ticaret AŞ ve Al Zaman Group For General Trading, Contracting and Shipbuilding LLC arasındaki Mutabakat Zaptı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile Al Zaman Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Shaban tarafından imzalandı.

"Türkı̇ye Cumhurı̇yetı̇ Yükseköğretı̇m Kurulu ile Irak Cumhuriyeti Yükseköğretı̇m ve Bı̇lı̇msel Araştırma Bakanlığı Arasında Türk Ünı̇versı̇telerı̇nı̇n Irak'ta Şube ve Eğı̇tı̇m Programlarının Açılmasına İlı̇şkı̇n Mutabakat Zaptı"nı, Yükseköğretı̇m Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Bakan Yardımcısı Dr. Haydar Abd Dhahad imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Planlama Bakanlığı Arasında Metroloji İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı'nı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Askeri Sanayii Komisyonu Arasında Savunma Sanayii Alanında Yerlileştirmeye Yönelik Mutabakat Muhtırası, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Başbakanı Askeri Sanayii Danışmanı Mustafa Ati Hassan tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında Hukuki Alanlarda İşbirliği Mutabakat Zaptı'na, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin imza attı.