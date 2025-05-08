Vatikan'daki Sistine Şapeli'nin bacasından yeni Papa'nın seçildiğine işaret eden beyaz duman yükseldi.

Vatikan'daki papalık seçiminde Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papa belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi.

Papa, kardinallerin 3. oylamasında seçildi.

Seçilen yeni Papa'nın isminin birazdan Sistine Şapeli'nden açıklanması bekleniyor.

Vatikan diplomasisinin önde gelen isimlerinden biri olan Kardinal Dominique Mamberti, yeni Papa'yı dünyaya duyuracak kişi olacak. "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!" (Büyük bir sevinç duyuruyorum: Papa'mız var!) sözleriyle Aziz Petrus Bazilikası'nın orta balkonundan bu tarihi açıklamayı yapacak.