Olay saat 18.00 sıralarında Osmaniye mahallesi Şebboy caddesinde meydana geldi. Şebboy caddesinde seyir halinde olan Sürücü Ömer A.(45) Yönetimindeki 16 ACY 018 plakalı otomobilin sürücüsü, iddiaya göre bir vatandaşa laf söyleyerek rahatsızlık verdi. Bunun üzerine vatandaş polise ihbarda bulundu. Yunus polis ekipleri şüpheli aracı 10 kilometre ileride durdurdu. Alkol testinde sürücünün 2.10 promül alkollü olduğu tespit edildi.

İLGİNÇ DİYALOG

Polisin ehliyet istemesi üzerine sürücü Ömer A.,"Yok ehliyetim. Ehliyetimi daha önce size verdim, sizdeydi."demesi dikkat çekti.

YOL VERDİM

Kendisinden şikayetçi olan vatandaş hakkında konuşan Ömer A.,"Ben sadece yol verdim. Bana küfür etti. Fotoğrafımı çekti" diye tepki gösterdi.

Ehliyetinin daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı 6 ay el konulduğu ortaya çıkan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, 2. Kez alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 TL cezai işlem uygulandı.

Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.