Beylikdüzü’nde bantla yapıştırılmış halde şüpheli plaka takılı araç içerisindeki 3 şüpheli, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında araçları kaza yaparak takla atan şüpheliler polis ekiplerince yakalanırken, otomobilde silah ve uyuşturucu madde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası bant ile yapıştırılmış otomobili gören polis ekipleri, durumdan şüphelenerek araç sürücüsüne dur ihtarı yaptı. İçinde 3 kişinin bulunduğu araç, kaçmak için hızla ilerleyince cadde üzerindeki üç araca çarpıp takla atarak ters döndü. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtaki şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Ters dönen otomobilin içinde silah ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Olayda yaralanan olmazken, cadde polis ekiplerince bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Araç görevlilerce düzeltildikten sonra çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Yolda yapılan çalışmaların ardından trafik normale döndü.