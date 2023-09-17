Türk basketboluna yeni sporcular kazandırabilmek adına Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulübü altyapı organizasyonu tarafından düzenlenen altyapı seçmeleri iki gün sürdü. Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle Aydın Örs Spor Salonu’nda yapılan seçmelere yoğun ilgi gösterildi.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz sene Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi’nde mücadelesine devam eden ve ligin güçlü adaylarından olanBeylikdüzü Basketbol İhtisas Kulübü, farklı yaş grupları için oyuncu seçmeleri yaptı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin de katkılarıyla ilçedeki genç yeteneklerin bulunması ve Türk basketboluna kazandırılması için çalışan Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulübü, altyapı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek oyuncu seçmelerini bu sezon da sürdürdü. Aydın Örs Spor Salonu’nda düzenlenen ve yoğun ilgi gösterilen seçmelere; 2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 doğumlu 250 aday katıldı.

İki gün süren oyuncu seçmelerinde fiziksel ölçümlerinin yapılmasının ardından basketbol sahasında temel basketbol hareketlerinin yapıldığı antrenmanla seçmeler tamamlandı.

Seçmelerin ardından başarılı olan sporcular altyapı takımlarıyla antrenmanlara katılmaya hak kazanacak.

Beylikdüzü Basketbol İhtisas A Takımı Başantrenörü ve Altyapı Genel Koordinatörü Köksal Kezik, seçmeler ve basketbol altyapısında geleceği hakkında bilgi verdi.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik Spor Hizmetleri müdürlüğünün de desteği ile birlikte alt yapı seçmeleri düzenlediklerini belirten Kezik, "Amacımız burada çocukları küçük guruplardan alıp daha yukarılara taşımak. Altyapı uzun birsüreç bu kapsamda gerek ailelerin gerek sporcuların biraz sabırlı olması gerekiyor. İlçemizde bu işi çok iyi yapan kulüplerimiz var. Hepimizin ortak amacı ise genç nesilleri yukarılara taşıyarak başaralı olmalarını sağlamak istiyoruz. Burada en büyük iş ailelere düşüyor. Ailelerin çocukları ile birlikte antrenman salonunu görmesini ve bu sürecin bir parçasını olmasını istiyoruz. Umarım gelecekte buradan yetişecek başarılı sporcular, ülkemizi ve kentimizi temsil eder. Öte yandan ilçemizde oynadığımız karşılaşmalarda, bizleri yalnız bırakmayan ve her zaman destekleyen taraftarlarımızı yeni sezonda da yapılacak maçlara bekliyoruz” diye konuştu.