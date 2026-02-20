Türkiye İstatistik Bilecik'te Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2026 Ocak ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,56 oranında azaldı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2026 Ocak ayında, 2025 Ocak ayına göre yüzde 2,56 oranında azalarak 228 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2026 Ocak ayında konutların 97 adedi ilk defa (ilk el satış), 131 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 228 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,6 oranında artarak 65 adet, diğer satışlar ise yüzde 17,7 oranında azalarak 163 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 65 konutun 25 adedi ilk satış, 40 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2026 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,74 azalarak 111 bin 480 oldu.