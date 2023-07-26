İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün her yıl düzenlediği ve yoğun ilgi gören Yaz Spor Okulları devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün çocukları farklı spor aktiviteleriyle buluşturmak amacıyla her yıl düzenlediği Yaz Spor Okulları devam ediyor.

Beylikdüzü’nde16 farklı alanda sürdürülenyaz spor okulları kurslarında; basketbol, voleybol, yüzme, cimnastik, futbol, masa tenisi, taekwando, tenis, izcilik, satranç ve çocuk zumbası branşları yer alıyor.

Engelsiz branşlarda ise yüzme, cimnastik, basketbol ve taekwando alanında eğitimler veriliyor. Yaz Spor Okulları’nın kapanışı ise 26 Ağustos’ta yapılacak.

Minik sporcularıeğitim aldıkları kurs merkezlerinde ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, aileler sohbet etti.

Kurslara gösterilen yoğun ilgiden mutlu olduğunu ifade eden Başkan Çalık, “5 ile 14 yaş grupları arasında 4 binden fazla öğrencimize 16branşta ücretsiz eğitimimkânı sunuyoruz. Katılımın bu kadar yüksek olması bizi mutlu ediyor. Beylikdüzü’nün bir spor kenti olması hedefimiz vardı. Adım adım bu hedefe yaklaştığımızı görüyorum. Spor okullarına katılan tüm evlatlarımıza ve onlara yardımcı olan eğitmenlerimize başarılı bir dönem diliyorum” ifadelerini kullandı.