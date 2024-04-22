Beyoğlu Belediyesi’nin Almanya’daki dost belediyelerinden Mannheim Belediyesi’nden bir heyet, Uzman Değişim Projesi kapsamında Beyoğlu’nu ziyaret etti. Beyoğlu’nda hayata geçirilen projeleri yerinde inceleyen heyet daha sonra Başkan İnan Güney ile bir araya gelerek gözlemlerini paylaştılar.

Beyoğlu Belediyesi’nin 2011 yılından beri dost belediyesi olan Almanya’nın Mannheim Belediyesi heyeti, Uzman Değişim Projesi kapsamında Beyoğlu’na geldi. Beyoğlu Belediyesi Dış İlişkiler Şefliği tarafından yürütülen proje çerçevesinde, 10 kişilik heyet hafta boyunca Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü ziyaret ederek örnek projeleri yerinde inceledi. Daha sonra Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile makamında bir araya gelen heyet, gerçekleştirdikleri saha gözlemlerinde edindikleri görüşleri Başkan Güney ile paylaşarak farklılıkları ve benzerlikleri aktardılar.

Uzman Değişim Projesi deneyim aktarımına doğrudan katkıda bulunuyor

Yapılan görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Güney, Beyoğlu Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilen Uzman Değişim Projesi’nin iki belediye arasındaki deneyim aktarımına doğrudan katkıda bulunduğunu ve paylaşılan bu ortak değerlerin gelecek süreçte gerçekleştirilecek muhtelif iş birliktelikleri açısından önemli olduğunu vurguladı. Mannheim Belediyesi çalışanlarının Beyoğlu’na yönelik gözlemlerinin kurumlar arası bilgi akışı açısından değerli olduğunu da belirten Başkan Güney, Avrupa ülkeleri ile ilişkileri geliştirmeye katkı sağlayacak bu ziyaretlerin ve ziyaretler neticesinde oluşan görüş alışverişini çok önemsediğini dile getirdi.

İki belediye arasındaki işbirliği yeni dönemde de devam edecek

Hafta boyu gerçekleştirilen programlar sonrasında Beyoğlu Belediyesi ile Mannheim Belediyesi arasında önümüzdeki süreçte var olan dostluk anlaşmasının resmi olarak kardeş şehri mutabakatı sağlanmasına yönelik görüş birliğine varıldı.