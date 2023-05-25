Beyoğlu’nda barda görsellik amacıyla oluşturulan alevlerin sıçramasıyla yaralanan genç kızın tedavisi sürerken durumuna ilişkin konuşan Prof. Dr. Mustafa Turan, “Masada bir şey yakılıyor tekrar bir doz konduğu zaman bir anda patlama oluyor. Sırt ve kol bölgelerinde yaraları mevcut, bazı alanlarda derin kabul ettiğimiz hasarları mevcut, oraların ameliyatları yapılıyor, kendisi yavaş yavaş düzelme aşamasında. En az hasarla ve iz kalmadan atlatması için süreç içerisindeyiz. Güzel bir an maalesef insan kayıplarına dönüşebiliyor. Yaz, turizm sezonu geliyor, bu tarz eğlencelerde yanıcı ürünleri kullanırken çok dikkat etmek lazım” dedi.

Geçtiğimiz günlerde iddiaya göre Taksim’de bir gece kulübünde eğlence devam ettiği esnada tezgahtaki alevler sönünce alevlerin yeniden yükselmesi için alana dökülen malzemenin bir anda parlaması sonrası çevrede eğlenen kişiler yaralanmıştı. Dehşet anları ve kişilerin üzerindeki alevleri söndürme çabaları kameraya yansırken yanık oluşan kişiler hemen tedavi altına alındı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin çalışma başlattığı olayda yaralanan kişilerden tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde devam eden genç kızın durumuyla ilgili Yanık Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan bilgi verdi. Genç kızın derin yanıklarının bulunduğu ifade edilirken durumunun düzelme aşamasında olduğu belirtildi.

“Derin kabul ettiğimiz hasarları mevcut"

Genç hastanın durumuna ilişkin bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, “Masada bir şey yakılıyor tekrar bir doz konduğu zaman bir anda patlama oluyor. Özellikle bu tarz yanıcı ürünlerin yanan aleve konmaması lazım çünkü aniden hızlı bir şekilde patlamaya mahal verebilir. Eğlence bir anda, kötü, dramatik durumlara hatta insan kayıplarına dönüşebiliyor. Yaz, turizm sezonu geliyor, bu tarz eğlencelerde yanıcı ürünleri kullanırken çok dikkat etmek lazım. Çok ağır, iz bırakacak durumlara gidebiliyor. Bu tarz ürünlerin kullanımında yanan bir ateşe kesinlikle yakıcının atılmaması gerekiyor. Her yıl yaz sezonunda özellikle çok fazla düzeyde bir bu tarz ürünlerin patlaması ve yanmasına bağlı hasarlar, cilt hasarları maalesef yanık kliniklerine geliyor. Üzerlerindeki ibarelerin okunması yanan bir aleve, yanıcı bir ürünün kesinlikle konmaması lazım. Bir hanımefendinin tedavisini devam ettiriyoruz. Onun özellikle sırt ve kol bölgelerinde yaraları mevcut, onlar da yavaş yavaş toparlıyor. Geldiği andan itibaren erken müdahalelerini yaptık kendisi yavaş yavaş düzelme aşamasındadır. Bazı alanlar derin kabul ettiğimiz hasarları mevcut, oraların temizlikleri ve ameliyatları yapılıyor. En az hasarla ve iz kalmadan atlatması için süreç içerisindeyiz" dedi.

"Kimyasalın uzaklaştırılması çok önemli"

Yanık durumlarında ilk müdahalenin büyük önem taşıdığına dikkat çeken ve tüm vatandaşları ilk yardım konusunda uyaran Prof. Dr. Turan sözlerine şöyle devam etti: "Hızlı bir şekilde söndürüldü daha sonraki tedavisi de hastane ortamlarında ve kliniklerde, kliniğimizde de devam ettiği için biz o sürecin daha ılımlı bir şekilde atlatabileceğini düşünüyoruz. Hızlı bir şekilde o yangının, kimyasalın uzaklaştırılması çok önemli. Yanan elbiselerin çıkartılması çok önemli. Çeşme suyunda o bölgenin en az 10-15 dakika soğutulması hastaneye gelirken de yine ıslak elbiseler, bezler olabilir."