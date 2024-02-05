Beyoğlu’nda 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla “Yalnız Değilsin” fotoğraf sergisi açıldı. Sergi açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Asrın en büyük felaketinin açtığı yaraları asrın en büyük yardımlaşmasıyla sarmanın büyük onurunu yaşıyoruz” dedi.

Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı dolayısıyla “Yalnız Değilsin” isimli fotoğraf sergisi açıldı. 5-8 Şubat tarihleri arasında açık olacak sergide, belediye görevlilerinin ve gönüllülerin deprem bölgesinde gerçekleştirdiği yardımlaşmayı gösteren fotoğraflar sergilendi. Açılışa, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

“O yaraların sarılması için bütün Beyoğlu ayaktaydı”

Fotoğraf sergisinin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “6 Şubat depremini yaşadığım günün sabahı arkadaşlarımızla bir araya geldik. Afet Kontrol Merkezi’nden arkadaşlarımızı yola çıkardık. O yaraların sarılması için bütün Beyoğlu ayaktaydı. Görüşü, yaşantısı ne olursa olsun herkes kenetlendi ve Kahramanmaraş’ta büyük acının oluşturduğu yarayı kapatmak için hep birlikte Beyoğlu, İstanbul olarak asrın en büyük felaketinin açtığı yaraları asrın en büyük yardımlaşmasıyla sarmanın büyük onurunu yaşıyoruz. Ben asla unutmayacağız diyorum. Bir Belediye Başkanı olarak elbette bundan ibretler alacağız. Şimdi de Türkiye’de Cumhurbaşkanımızın başlattığı kentsel dönüşüm kampanyası, Murat Kurum’la 31 Mart’tan sonra inşallah İstanbul’da, bizim de Beyoğlu’nda başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarını daha da arttırmak suretiyle inşallah Beyoğlu’nun dönüşümünü sağlamış olacağız” dedi.

“Bütün Beyoğlu’nu İstanbul’u bu sergiye davet ediyorum”

Bütün Beyoğlu’nu ve İstanbulları açılan fotoğraf sergisine davet eden Yıldız, “Bu büyük milletin gücü böyle felaketlerde kendini ortaya koyar. Allah birliğimizi daim eylesin ve depremlere karşı dirençli şehirler yapmak konusunda bilincimizi artırsın diyorum. Acılarımız var, kayıplarımız var bizlere çok şey anlatıyor. Bu fotoğraf sergisinde de bunları tarihe bir kayıt olarak düşüyoruz. Bütün Beyoğlu’nu İstanbul’u bu sergiye davet ediyorum” diye konuştu.