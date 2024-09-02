Beyoğlu’nda 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlenen “Sözlerimiz Barış Olsun” temalı etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Biz barış isteyenler, o çocukları katledenlerden çok daha kalabalık bir kitleyiz. Hep beraber, sesimizi çok daha gür çıkarmaya devam edeceğiz. Bizler barıştan yana, yaşamdan yana tavrımıza devam edeceğiz” dedi.

Dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda toplumların bilinçlendirilmesi amacıyla her yıl 1 Eylül’de kutlanan “Dünya Barış Günü” dolayısıyla Beyoğlu’nda özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Beyoğlu Belediyesi, şiirin ve sanatın birleştirici gücüyle dünya barışına katkı sunmak amacıyla "Dünya Barış Günü Buluşmaları" etkinliği düzenledi. “Sözlerimiz Barış Olsun” temasıyla 1 Eylül Pazar günü Bilim Beyoğlu’nda gerçekleştirilen etkinlikte şairler ve müzisyenler ‘barış’ için bir araya geldi. Usta şairler Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen ve Pelin Özer dizelerini barış için seslendirirken, Türk musikisinin önemli müzisyenlerinden Peyda Yurtsever, Mesut Ulusan, Nebi ve Gürkan Karaman’da notalarıyla tüm dünyaya barış çağrısında bulundu.

“Bizler barıştan yana, yaşamdan yana tavrımıza devam edeceğiz”

Etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beyoğlu’nun hak arayan kitlelere yıllarca ev sahipliği yaptığını belirterek, “Bir yanda kiliseler, bir yanda camiler, bir yanda cemevleri, bir yanda mevlevihaneler Dolayısıyla kardeşçe bir arada yaşama kültürünün merkezidir Beyoğlu. O neden bugün 1 Eylül dünya Barış Günü’nde hep beraber doğru yerde, doğru ilçede olduğumuza inanıyorum. Yanı başımızdaki bir coğrafyada, Filistin’de koca koca ordular, koca koca silahlar küçük çocukları aylardır katlediyor. Sözde barıştan yana, insan haklarından yana olan bütün dünya maalesef sus pus olmuş durumda. O nedenle Filistin halkı orada acı çekerken, çocuklar her gün katledilirken biz 1 Eylül Dünya Barış Gününü kutlamaktan ziyade ‘barış’ kelimesinin altını çizmek için buradayız. Şunu da biliyoruz ki, biz barış isteyenler, o çocukları katledenlerden çok daha kalabalık bir kitleyiz. Hep beraber, sesimizi çok daha gür çıkarmaya devam edeceğiz. Bizler barıştan yana, yaşamdan yana tavrımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.