Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in talimatıyla 40 yıl aradan sonra geçtiğimiz yıl yeniden hayata geçirilen Tarihi Yenişehir Panayırı, bu yıl çok daha görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. 25-30 Eylül tarihleri arasında Fetih Caddesi üzerinde kurulan panayır; alışveriş stantlarından yöresel lezzetlere, giyim ve hediyelik eşyalardan lunapark eğlencelerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yaparak, Yenişehir’in yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Her akşam panayırı ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, panayırın Yenişehir için bir kültür olduğunu vurguladı. Başkan Özel, "Panayır, Yenişehir’de bir kültürdür. Ne yazık ki hemşehrilerimiz uzun yıllar bu kültürden uzak kalmışlardı. Geçtiğimiz yıl 40 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirdiğimiz Tarihi Yenişehir Panayırı’nın bu yıl ikincisini gerçekleştirdik. Geçen yıla göre, katılımın 3 kat fazla olduğunu gözlemledik. Her zaman dediğimiz gibi, Yenişehir’in bu heyecana, bu coşkuya ihtiyacı vardı. Halkımızın mutluluğu için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Her yıl daha da geliştirerek panayırı büyüteceklerini ifade eden Başkan Ercan Özel, "Tarihi Yenişehir Panayırı’nı gelecek yıllarda daha kapsamlı hale getireceğiz. Hemşehrilerimizin sosyal hayatına, esnafımızın ticaretine ve şehrimizin kültürel zenginliğine katkı sağlayan bu organizasyonu, yeniden gelenekselleştirerek Yenişehir’in marka değeri haline getirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA