Yeni sanat sezonuna coşkulu bir giriş yapan BBDSO, bu sezon da her Perşembe seçkin şef ve solistleri, çoksesli müziğin eşsiz repertuvarından renkli programları Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunacak. Her yıl olduğu gibi BBDSO genç virtüözleri, özel temalı konserleri, farklı müzik türleri ve çocuklara yönelik eğitim konserleri ile de dinleyicileriyle buluşacak.

Uludağ İçecek’in 16 yıllık kesintisiz desteği

Uludağ İçecek Türk A.Ş., 16 yıldır BBDSO’nun ana sponsoru olarak orkestraya kesintisiz destek veriyor. Bu süreçte; 100’den fazla canlı konser kaydı hayata geçirildi, kayıtlar sosyal medya kanalları üzerinden yayınlandı. Konserler aynı zamanda TRT Radyo 3 ve TRT FM üzerinden her hafta dinleyicilere ulaşıyor. Konser salonları için akustik ve teknik altyapı yenilendi. Eğitim konserleriyle de genç nesillerin sanatla buluşmasına katkı sağlanıyor.

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, merhum Prof. Dr. Ayhan Kızıl’ın bıraktığı mirası sürdürerek orkestraya desteklerini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade ederek; "Uludağ İçecek olarak kültür ve sanatın toplumları bir arada tutan en güçlü değerlerden biri olduğuna inanıyoruz. 16 yıldır Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’na kesintisiz destek vermekten büyük gurur duyuyoruz. Bu iş birliği sayesinde yalnızca konser salonlarını dolduran sanatseverlere değil, aynı zamanda genç nesillere de çok sesli müziğin zenginliğini ulaştırabiliyoruz. Önümüzdeki sezonda da Bursa’nın sanatla anılan bir şehir olması için yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

1996’da kurulan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nda Bursa Filarmoni Derneği koordinasyonuyla yerli ve yabancı şefler ve solistler Bursa’ya davet ediliyor. Bu katkılar sayesinde BBDSO, ulusal ve uluslararası sanat camiasında prestijli bir konuma ulaştı.Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde her hafta perşembe akşamları sahneye çıkan orkestra, Bursa’yı kültür ve sanatın önemli merkezlerinden biri haline getirmeye devam ediyor.

