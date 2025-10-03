Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kültür ve sanat hayatına canlılık katmak amacıyla hayata geçirilen Bursa Sinema Günleri, tarihi ve kültürel alanlarda yapılan film gösterimleriyle sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan etkinlik, 26 Eylül - 30 Ekim 2025 tarihleri arasında 33 yetişkin ve animasyon film gösterimi ile 4 yönetmen söyleşisini Bursalılarla buluşturacak. Gösterimler; Irgandı Köprüsü, Kültürpark Atatürk Stadyumu, Merinos Parkı, Tayyare Kültür Merkezi ve ilçelerdeki farklı mekânlarda gerçekleştiriliyor. Sinema tutkunları sadece seçkin filmlerle buluşmakla kalmıyor, aynı zamanda düzenlenen söyleşiler aracılığıyla yönetmenlerle doğrudan temas kurarak sinema üretim sürecine dair bilgi edinme imkânı da buluyor.

Film gösterimine, yoğun katılım

Bursa Sinema Günleri kapsamında Irgandı Köprüsü’nde düzenlenen Oscar ödüllü "La La Land (Aşıklar Şehri)" filminin gösterimi, vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı. Yönetmenliğini Damien Chazelle’in yaptığı ve başrollerinde Ryan Gosling ile Emma Stone’un yer aldığı romantik müzikal film, oyunculuk hayali kuran Mia ile caz piyanisti Sebastian’ın aşk ve hayallerle örülü hikâyesini beyaz perdeye taşıdı. Açık hava sinemasında tarihi köprünün büyülü atmosferiyle birleşen gösterim, izleyenlere unutulmaz bir sinema akşamı yaşattı.

Kaynak: BÜLTEN