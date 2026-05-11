İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde pastaneden çıkan hırsız, dükkanın önündeki sandalyede asılı olan çantayı çalarak uzaklaştı. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu ilçesi Çukur Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Pastaneye giren bir kişi, dükkanın önündeki sandalyede asılı olan çantayı gözüne kestirdi. Ardından dükkandan çıkan hırsız, sandalyede asılı olan çantayı çalarak oradan hızlı uzaklaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek şüphelinin B.A. (29) olduğunu belirledi. Şüpheli kısa süre içerisinde yakalandı. Şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.