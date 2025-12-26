Beyoğlu Belediyesi, muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesinin artırılması, afet ve acil durum planlarının uygulanabilirliğinin test edilmesi ve personelin afet anı ile sonrasındaki görev ve sorumluluklarının sahada değerlendirilmesi amacıyla deprem tatbikatı düzenledi. Beyoğlu Belediyesinin tarihi başkanlık binası 6. Daire'de gerçekleştirilen tatbikat başarıyla tamamlandı.

7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği senaryosu uygulandı

Tatbikat kapsamında, 26 Aralık 2025 Cuma günü saat 10.00'da Marmara Denizi açıklarında 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği senaryosu uygulandı. Deprem sarsıntısının 1 dakika sürdüğü varsayımıyla, tüm personel sarsıntı sona erene kadar 'Çök - kapan - tutun' pozisyonunda kaldı. Sarsıntının ardından binada görevli acil durum ekipleri tarafından personelin, bina dışında bulunan toplanma alanlarına kontrollü şekilde tahliyesi sağlandı. Tahliye işlemi tamamlandıktan sonra acil durum arama kurtarma ekibi, bina içerisinde güvenlik ve hasar kontrollerini gerçekleştirdi.

Ekiplerin koordinasyonu ve müdahale kapasitesi test edildi

Tatbikat senaryosuna göre toplanma alanlarında personel sayımı yapıldı ve 1 personelin eksik olduğu tespit edildi. Yapılan kontroller sonucunda, giriş kat ofislerinde dolap altında mahsur kalan bir personel olduğu belirlendi. Arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri, mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden kurtararak güvenli şekilde binadan tahliye etti. Tatbikatın devamında, saat 10.10'da Beyoğlu itfaiye ekibi olay yerine ulaştı. Binanın giriş katında bulunan çay ocağında çıktığı varsayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Gerçekleştirilen tatbikat ile personelin afet anında doğru davranış biçimleri pekiştirilmiş, ekiplerin koordinasyonu ve müdahale kapasitesi başarıyla test edildi.