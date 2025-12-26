ABD’nin Louisiana eyaletinde faaliyet gösteren Fibrebond’un satışı, çalışanlara yönelik sıra dışı bir kazanç paylaşımıyla dikkat çekti.

Oksijen’in Wall Street Journal’dan aktardığına göre, şirketin sahibi Graham Walker, Fibrebond’un 1,7 milyar dolarlık satışının ardından elde edilen gelirin yüzde 15’ini çalışanlara dağıtma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda, 540 tam zamanlı personele toplam 240 milyon dolar tutarında bonus ödendi. Böylece çalışan başına düşen ortalama ikramiye yaklaşık 443 bin dolar oldu.

Walker ailesi tarafından Louisiana’nın Minden kentinde kurulan Fibrebond, elektrik ekipmanları için muhafaza üniteleri üretiyordu. Şirket, bu yılın başında enerji yönetimi alanında faaliyet gösteren Eaton tarafından 1,7 milyar dolara satın alındı.

Ancak satış sözleşmesine sıra dışı bir madde eklendi:

Satış gelirinin yüzde 15’i çalışanlara dağıtılacaktı.

Walker, zorlu dönemlerde şirkete sadakat gösteren çalışanlarını ödüllendirmek istediğini söyledi.

Kişi başına düşen ortalama 443 bin dolarlık bonus, 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücret üzerinden hesaplandığında yaklaşık 678 asgari ücrete denk geliyor.

Haziran ayında 540 tam zamanlı çalışan, toplamda 240 milyon dolarlık bonus ödemesinden yararlanmaya başladı. Ödemelerin beş yıla yayılacağı, bu süreçte çalışanların şirkette kalmasının koşul olarak belirlendiği aktarıldı. Şirkette daha uzun süredir görev yapan çalışanların ise çok daha yüksek meblağlar aldığı belirtildi.

Bonusların açıklandığı gün çalışanlar kendilerine iletilen mektuplara ilk anda inanmakta güçlük çekti. Bazı çalışanlar durumu bir şaka sandı, pek çoğu ise büyük bir şaşkınlık ve duygusal anlar yaşadı.

Küllerinden doğan bir şirket

Fibrebond, 1982 yılında Graham Walker’ın babası Claud Walker tarafından kuruldu. 1990’larda cep telefonu kuleleri için beton muhafazalar üretmeye başladı ve büyüdü.

Ancak 1998’de fabrika tamamen yandı. Aile maaşları ödemeye devam etti. Sadakat böyle oluştu.

Dot-com balonunun patlamasıyla işler yeniden düştü. 900 olan çalışan sayısı 320’ye kadar geriledi. Şirket bir ara yalnızca üç müşteriye kaldı.

Zor yıllar ve kültürün korunması

Graham Walker ve kardeşi 2000’lerin ortasında yönetimi devraldı. Borçlar ödendi, varlıklar satıldı. Yeni pazarlara girme girişimleri başarısız oldu.

Buna rağmen çalışanlar kaldı. Minden’de Walmart dışında büyük işveren yoktu. Şirket haftalık atıştırmalık saatleri, dayanışma fonu ve “aile ortamı” ile ayakta kaldı.

Fibrebond, veri merkezleri için altyapı üretimine girmek üzere 150 milyon dolarlık riskli bir yatırım yaptı. Bu karar 2020’de, pandemiyle birlikte patlayan bulut bilişim talebi sayesinde karşılığını verdi.

Yapay zeka yatırımları ve LNG terminallerine olan talep de satışları artırdı. Son beş yılda şirket gelirleri yaklaşık yüzde 400 arttı.

Bonus ödemelerinin vergilendirileceğini öğrenen çalışanlar bu durum karşısında şaşkınlık yaşadı; bazıları ise ödemelerin beş yıla yayılmasını eleştirdi.

Buna karşın, önemli bir kısmı aslında birkaç bin dolar dahi beklemezken karşılaştıkları rakamlar nedeniyle sürecin genelinden büyük bir memnuniyet duydu.