Küçükçekmece Belediyesi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin 752. vuslat yıl dönümünde 'Şeb-i Arus' programı düzenledi. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, ''Bizleri bu güzel günde yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bizleri bu kıymetli sanatçılarımızla buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Herkesin Regaip Kandili mübarek olsun'' dedi.

Manevi atmosfer şöleni

Hz. Mevlana'nın anıldığı programda, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştirilen semazen gösterisi katılımcılar tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle izlendi. Gösteri sonunda Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, Etkinlik Yönetmeni Bahri Güngördü ve Postnişin Nezih Çetin'e çiçek takdiminde bulundu. Program sonunda vatandaşlara helva ikram edildi.