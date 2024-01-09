Beyoğlu’da tramvayın, tramvay yoluna giren kamyonete çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle kamyonetin metrelerce sürüklendiği görülüyor.

Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Tophane’de saat 10.30 sıralarında Aksaray’dan Kabataş yönüne giden tramvay, tramvay yoluna giren 34 CRY 952 plakalı kamyonete çarpmış, kazada hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsünü sıkıştığı aracın içinden itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edilmişti. Kaza anın ardından tramvay seferleri de durmuştu.

Kaza anı kameraya yansıdı

1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tramvayın, tramvay yoluna giren kamyonete çarptığı ardından çarpışmanın etkisiyle kamyonetin yaklaşık 15 metre sürüklendiği görülüyor.