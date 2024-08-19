Hangi Ülkenin: Lübnan

Nüfusu: 2,600,000 (şehir)

Yüzölçümü: 85 km2 (kent)

Belediye Başkanı: Abdel Mounim Ariss

Resmi Sitesi: www.beirut.gov.lb

Beyrut Hakkında Bilgi

Beyrut şehri Lübnan’ın başkentidir. Şehir nüfusu 2007 verilerine göre yaklaşık olarak iki milyon altı yüz bindir. Kentin yüzölçümü 85 kilometre kare olup Belediye Başkanı Abdel Mounim Ariss’tir. Konum olarak Beyrut, bir körfezin kıyısında yer alır. Beyrut şehri uzun zamanlar Orta Doğu’nun kültürel merkezi olmuştur. Orta Doğu’nun Parisi olarak betimlenmiştir. Tipik bir akdeniz ikliminin görüldüğü Beyrut’un birçok kardeş şehri vardır. Beyrut Şehrinde Beyrut Amerikan Üniversitesi, Saint Joseph Üniversitesi, Lübnan Üniversitesi vee Beyrut Arap Üniversitesi yer alır. Şehrin resmi sitesine www.beirut.gov.lb adresinden ulaşmanız mümkündür.

Lübnan İç Savaşı’ndan önce Beyrut’ta Hristiyan ve Müslüman halkının sayısı birbirine eşit iken günümüzde müslümanlar daha çoktur. Lübnan İç Savaşın’dan sonra Hrisyanlar ülkeden göç etti ve göçler günümüzde hala devam ediyor. Halkın büyük çoğunluğunu Araplar oluşturuyor. Beyrut’un doğusunda Hristiyanlar, batısında ise müslümanlar ikamet etmektedir. Aynı zamanda batı kısmında az da olsa Dürziler de yaşamaktadır. Ermeniler Beyrut’taki en büyük ve tek etnik azınlıktır.

Beyrut 50’li ve 70’li yıllar arasında Ortadoğu’nun odak noktası iken iç karışıklar ve Arap – İsrail Savaşı sonucu bu özelliğini kaybetmiştir. Bu karışıklıklar ileriki yıllarda 13 Nisan 1975 tarihinde bir iç savaşa neden oldu. Bu iç savaş sonucu Beyrut maddi olarak hasar görürken birçok can verdi. 1991 yılında savaş bittiğinde Beyrut harap olmuş ve tam 150.000 Lübanlı can vermişti. Beyrut kenti 1991 yılından bu güne biraz toparlansa da geleceği hakkında yorum yapılamamaktadır. Ayrıca Lübnan kentinin güney kısmı İsrail -Lübnan Krizinde hasar görmüştür.

Beyrut Hangi Ülkenin Başkenti?

Cevap: Beyrut Lüban’ın başkentidir.

Beyrut Şehrinin Kardeş Şehirleri

Ankara Türkiye

Paris Fransa 1992

Los Angeles Amerika Birleşik Devletleri 2006

Vitória Brezilya

São Paulo Brezilya

Rio de Janeiro Brezilya

Montreal Kanada

Atina Yunanistan

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