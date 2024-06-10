BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, sağlık eğitiminde önemli bir iş birliğine imza attı. İmzalanan “Sağlık Eğitimi İş Birliği Protokolü” ile İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri, teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirme fırsatı bulacak ve sağlık sektöründe daha donanımlı bireyler olarak yetişecekler.

BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Reşat Bahat, hastanelerinin sağlık sektöründe bilime ve eğitime katkı sağlamaya kararlı olduğunu vurguladı. Dr. Bahat, "Bu iş birliği, hastanemizin bilimsel ve terbiyevî katkılarını artırırken, öğrenciler için de büyük değer oluşturacak fırsatlar sunacak" şeklinde konuştu. Hastane, eğitim kurumları ile iş birliği yaparak öğrencilere uygulamalı eğitim fırsatları sunmayı ve sağlık alanında nitelikli profesyoneller yetiştirmeyi hedefliyor.

Pratik eğitim ve staj imkânları

Protokol kapsamında, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, intörn eğitimi, iş başında mesleki uygulamalar ve stajlarını BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi’nde gerçekleştirebilecekler. Bu iş birliği, öğrencilere gerçek hasta ortamlarında deneyim kazanma ve pratik bilgilerini geliştirme imkânı sunacak. Öğrenciler, modern tıbbi cihazlar ve teknolojilerle donatılmış bir ortamda eğitim alarak, mesleki becerilerini artırma şansına sahip olacaklar.

Gelecekte daha fazla iş birliği ve gelişim

İkili bu iş birliği ile yetinmeyip gelecekte daha fazla ortak projeye imza atmayı hedefliyor. İki kurum da sağlık eğitiminde ve hizmetlerinde sürekli gelişimi amaçlayarak, öğrencilere ve topluma en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyor. Bu iş birliği, aynı zamanda iki kurumun da araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde güç birliği yapmasını sağlayacak. Ortak projeler ve araştırmalar, sağlık sektöründe yenilikçi çözümler ve teknolojiler geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Geleceğin sağlık profesyonellerine destek

Sağlık sektöründe donanımlı ve yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bu ortaklık, iki kurumun da ulusal ve uluslararası platformlarda daha güçlü bir konumda olmasını sağlayacak. Öğrenciler, bu iş birliği sayesinde uluslararası standartlarda eğitim alma ve küresel sağlık sektöründe rekabet edebilme şansına sahip olacaklar.

Ortak projeler ve eğitim programları

İş birliği çerçevesinde, ortak eğitim programları ve projeler geliştirecek. Bu projeler arasında seminerler, konferanslar, çalıştaylar ve ortak araştırma projeleri yer alacak. Öğrenciler, bu programlar sayesinde hem teorik hem de pratik bilgilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Ayrıca, hastane bünyesinde gerçekleştirilecek olan projelerde yer alarak, sağlık sektörünün dinamiklerini ve işleyişini yakından tanıma şansına sahip olacaklar.

Sağlık sektöründe donanımlı ve yetkin bireyler

Bu iş birliği, öğrencilerin mesleki gelişimlerine büyük katkı sağlayacak ve BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi’nin sağlık eğitimine verdiği desteği bir adım ileriye taşıyacak. Sağlık sektöründe donanımlı ve yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bu ortaklık, iki kurumun da ulusal ve uluslararası platformlarda daha güçlü bir konumda olmasını sağlayacak. Bu önemli adım, sağlık eğitiminde kaliteyi artırarak geleceğin sağlık profesyonellerinin daha iyi yetişmesini sağlayacak ve toplum sağlığına katkılar sunacaktır.