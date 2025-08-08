7 Ağustos’ta sosyal medyada “Yenişehir’de biber para etmeyince hayvanlara yedirildi” başlığıyla yayılan görüntüler kısa sürede gündeme oturdu. Yolören Mahallesi’nde çekildiği tespit edilen videodaki üretici E.B., iddiaları reddetti. Depodan çıkan ve satış ya da tüketim için uygun olmayan “çıkma” biberleri hayvanlara verdiğini belirten E.B., videoyu yalnızca arkadaş grubuna göndermek amacıyla çektiğini, izni olmadan sosyal medyada paylaşıldığını ve çarpıtıldığını söyledi.

E.B., görüntülerde yer alan “Biber üreticisi isyanda” sözlerinin de kendisine ait olmadığını, bu ifadelerin yakındaki mesire alanında bulunan tanımadığı kişiler tarafından söylendiğini ifade etti.

Yetkililer, kullanılmayan ürünlerin imhasında usule uyulmadığı gerekçesiyle sorumlular hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.