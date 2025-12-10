Elektrik kaynaklı yangınların başlangıç sebepleri, Bursa’da gerçekleştirilecek akademik bir toplantı ile ele alınacak. Yangın güvenliğini ulusal çapta dönüştürmeyi hedefleyen Uluslararası Yangın Zirvesi, 17 Aralık’ta Bursa Uludağ Kirazlıyayla’da gerçekleştirilecek.

Uluslararası Yangın Zirvesi, elektrik kaynaklı yangınların başlangıç sebeplerini ele alarak yangın güvenliğini ulusal ölçekte değerlendirmeyi hedefliyor. Zirve, 17 Aralık’ta Bursa Uludağ Kirazlıyayla’da gerçekleştirilecek. Zirvenin ana mesajı: ‘Birlikte Önleyebiliriz’ olarak tespit edildi.

Zirve, Türkiye’de ilk kez valilikler, itfaiyeler, EMO, TOKİ, uluslararası federasyonlar, iş güvenliği uzmanları, akademisyenler ve sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturarak çok disiplinli bir yangın güvenliği yapısı oluşturacak. Program belgesel formatında video kaydına alınacak. Yapay zekayla İngilizce, Arapça, Rusça ve Fransızca dillerine çevrilecek, ders kitabı ve örnek alınacak standart niteliğinde metinleştirilecek. Toplantıda, Bursa ve Yalova Valiliklerinin yayınladığı önleyici elektrik güvenliği denetim standartları da örnek model olarak kamuoyuna açıklanacak.

Toplantıdan sonra kamuoyu ile paylaşılacak temel başlıklar şöyle açıkladı:

1-Pano içi termal tehlikeler

2-Elektrik yangınlarının yapı yangınları içerisindeki oranı

3-Yönetmeliklerin yorum, hatalı proje yada teknoloji seçimleri 4-SPD (Surge Protect Devices(Parafudr))-SSD (Surge Suppression Devices(Aşırı Gerilim Sönümleyici)) ayrımındaki kritik teknik hatalar

5-Nötr-toprak gerilim artışının oluşturduğu yangın riskleri

6-Eksik veya hatalı teknik denetimler.

Zirvede hedeflenenler konu başlıkları ise şöyle sıralandı:

1-Elektrik yangınlarını başlamadan engelleyen standartların belirlenmesi

2-SPD ve SSD’nin görev tanımlarının yönetmeliklerde netleşmesi

3-Nötr-toprak regülasyonunun ulusal güvenlik standardı hâline gelmes

4-Akademik çalışma niteliğinde elektrik güvenliğinde uluslararası standartların artırılarak, ilk kez Türkiye’den önleyici nitelikte belirlenmesi ve kamu-özel-akademi iş birliğinin güçlenmesi.