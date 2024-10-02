Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ve G7 liderleri, İran’ın bu saldırısını kesin bir dille kınadı ve Biden, ABD’nin İsrail’e tam destek verdiğini vurguladı.

Biden, ayrıca gazetecilerin, İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik bir saldırısını destekleyip desteklemeyeceği sorusuna “Cevabım hayır” yanıtını verdi. İsrail'in İran saldırısına karşılık verme hakkına sahip olduğunu ancak bunu orantılı bir şekilde yapması gerektiğini belirten Biden, İran'a karşı yeni yaptırımların uygulanacağını duyurdu.