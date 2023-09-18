Ünlü şarkıcı Zara, Biga’nın Düşman İşgali’nden Kurtuluşu’nun 101’inci yılı etkinliklerinde sahne aldı. Zara söylediği birbirinden güzel parçalarla Bigalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Biga’nın Düşman İşgali’nden Kurtuluşu’nun 101’inci yılı etkinliklerinin son gününde Zara sahne aldı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan Bigalılar adına Zara’ya teşekkür plaketi ve çiçeği sunulurken, sanatçı 2 saate yakın sahnede kaldı. Biga’da olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Zara, Biga’ya ait türkü Çemberimde Gül Oya’yı on binlerce seyirciyle birlikte söyledi. Zara konser programını 30 dakika daha uzatarak, kutlamaları şölene çevirdi.

Zara sahne almadan önce Keman Virtüözü Baki Kemancı ve Bigalı Sanatçılar seyircilere keyifli anlar yaşattı.