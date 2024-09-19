Basın İlan Kurumu (BİK)'nun Genel Kurulu'nda kabul edilen Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin bazı maddelerine ilişkin değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Ziyaretçi trafiklerinde ek göstergeye ağırlık verilecekANKARA (İGFA) - Basın İlan Kurumu Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti.

İnternet haber siteleri için asgari ziyaretçi trafik şartlarının belirlendiği 61 ve 67. maddelerinde değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

BİK Analitik ölçüm sisteminden elde edilen verilerin değerlendirilmesi neticesinde, ziyaretçi trafiklerinde yaşanan değişimlerin mahsup, müeyyide ve resmî ilan yayımlama hakkının durdurulması gibi uygulamaları doğurduğu belirlendi. Bunun yanı sıra, haber sitelerinin okurun merakını gidermek ve haber alma hakkını temin etmek yerine okurun haber içeriğini tıklamasına odaklandığı ve SEO haberciliğine yoğunlaştığı gözlemlendi. Bu bilgiler doğrultusunda asgari ziyaretçi trafik sayılarının azaltılarak trafiği fazla olan internet haber sitelerine uygulanan ek gösterge oranlarının artırılması kararlaştırıldı.

İnternet haber sitelerini daha nitelikli yayıncılık yapmaya teşvik etmesi beklenen düzenlemeye göre, günlük asgari tekil ziyaretçi ve sayfa görüntüleme sayıları yüzde 50 oranında düşürüldü.

Genel Kurul’da kabul edilen tekil ziyaretçi ve sayfa görüntüleme sayılarının mevcut hali ve yeni düzenlemeye göre kıyaslamalı tablosu şöyle oldu.

Ziyaretçi trafik ek göstergelerinde yapılan değişiklikler kapsamında internet haber sitelerinden kategorilerine ait asgari fikir işçisi sayısının en az 2 katını istihdam eden ve asgari tekil ziyaretçi sayısı 2 katının üzerinde olanlara yüzde 50, en az 3 katını istihdam eden ve asgari tekil ziyaretçi sayısı 3 katının üzerinde olanlara ise yüzde 100 oranında ek gösterge verilmesi kararlaştırıldı.

Bir diğer düzenleme de sayfada kalma sürelerine ilişkin oldu. 1., 2., 3., 4. ve 5. Kategoriler’de yer alan internet haber sitelerinin ziyaretçilerinin günlük ortalama sayfada kalma süresinin en az 30 saniye; Genel Kategori’de ise en az 1 dakika olmasına karar verildi.

Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri, 1 Ekim 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

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