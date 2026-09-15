Mahkeme kararıyla birlikte şirketler için görevlendirilen konkordato komiser heyetinin görevi de 10 Eylül 2026 itibarıyla sona erdi.

Mali sıkıntılarını aşmak amacıyla konkordato talebinde bulunan Amper Elektrik İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi, Forend Elektrik Malzemeleri ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ile Protart Elektrik ve Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında yürütülen yargı süreci sonuçlandı.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, aralarında 54 yıllık geçmişe sahip Amper Elektrik’in de bulunduğu üç şirketin ayrı ayrı iflasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, şirketlerin yönetim kurulu üyelerinden Harutyun Serj Sırmabıyıkoğlu’nun iflasa tabi kişiler arasında yer almaması nedeniyle bu kişi yönünden açılan davayı reddetti.

Kararla birlikte konkordato talebinde bulunan şirketler lehine daha önce verilen kesin mühlet kapsamında uygulanan ihtiyati tedbirler de hüküm tarihi olan 10 Eylül 2026’dan itibaren kaldırıldı.

Şirketlerin mali durumlarını takip etmek üzere görevlendirilen konkordato komiser heyetinin görevi de aynı tarih itibarıyla sonlandırıldı.