YETEV Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Pendik’te bulunan Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi’ni (BİLSEM) ziyaret ederek burada öğrencilerle bir araya geldi. Bilal Erdoğan, "BİLSEM, Türkiye’nin geleceğine derinlemesine yatırım yapan Milli Eğitimin projelerinden bir tanesi" dedi.

Dijital çağın gerektirdiği becerilerle kadim kültürü birleştirerek öğrencilere çağın ihtiyaçlarına uygun yetkinlikler kazandırmak vizyonuyla ilerleyen Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak üzere faaliyetlerini sürdüren Pendik Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi’ni (BİLSEM) ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Bilal Erdoğan özel yetenekli öğrencilere hediye vererek sohbet etti. Sınıfları gezen Bilal Erdoğan öğrencilerle sohbet ederek projeleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası konuşan YETEV Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, "BİLSEM Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli yetenekleri olan çocuklarımıza hizmet veriyor. Okuldan sonra hafta sonu yetenek alanlarına göre kendileri için hazırlanmış özel programları takip ediyorlar. Her geçen sene gelişen bir proje. Gerçekten katılan çocuklarımızın ailelerinde ve çocuklarımızda çok ciddi kabul görmüş bir proje. Türkiye’nin geleceğine derinlemesine yatırım yapan Milli Eğitimin projelerinden bir tanesi. Bakanlığımızı bu projeden dolayı tebrik ediyoruz. Buna destek veren, çocukları buralara getiren anne ve babalarımız da tebrik ediyoruz. Buralarda emek veren çocuklarımızı da gözlerinden öpüyorum. Burada içinde bulunduğumuz Pendik BİLSEM yaklaşık bin çocuğumuza hizmet veriyor. Biz YETEV olarak buraya bir destek vermiş olduk. Çocuklarımıza hediye takdim etmiş olduk, hem de yetkili arkadaşlarla konuştuk. Buradaki BİLSEM yeni mekana geçtiği zaman orada da ihtiyaç olabilecek bazı tedarik ve katkıları vakfımız tarafından sağlayabileceğimizi söyledik. Gerçekten BİLSEM projesinin kamuoyunda hakkıyla bilinmediğini düşünüyorum. Bunun da bilinmesine bir nebze de olsa katkıda bulunmak istedim" dedi.

Pendik Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ferhat Dere, "BİLSEM Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik Hizmetlerine bağlı özel yetenekli öğrencilere eğitim veren bir kurum. Kurumumuzda eğitim almaya hak kazanmış öğrencilerin önce yetenek alanları tespit ediliyor, daha sonra tespit edilen yetenek alanları ile ilgili daha derinlemesine bir eğitim veriliyor. En sonunda da çeşitli projelerle ulusal ve uluslararası tüm projelere çocuklarımız katılım sağlıyor. Hem teknolojik gelişmeleri yakından takip edip hem de bu gelişmelere bizler de ne gibi bir katkı sunabiliriz, çocuklarımızın ufkunu nasıl açabiliriz bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Gerçekleşen ziyarete, YETEV Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Pendik Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ferhat Dere, YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay katıldı.