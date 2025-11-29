Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde, Filistin kültürüne ait yemeklerin kırık tabaklarda sergilendiği bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Filistin’de yaşanan sorunlara dikkat çekildi.

BM tarafından alınan kararla 1978’den bu yana kutlanan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde BAU Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik için BAU Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Ozan Özer, Öğr. Gör. Gözde Yılmaz Kara ve öğrenciler tarafından Filistin kültürüne ait yemekler hazırlandı. Filistinli gastronomi öğrencilerinin de hazırlığında yer aldığı Humus, Mansaf, Musakhan ve Ma’amoul gibi yemekler, Filistin’de yaşananlara dikkat çekmek için kırık tabaklarda sergilendi. Sergide, Filistin kültüründe önemli yeri bulunan; barış, bereket ve halkın köklere bağlılığını simgeleyen zeytin ve renkleri sebebiyle Filistin Bayrağı sembolü haline gelen karpuz dilimi gibi ürünler de yer aldı.

‘Filistinli öğrencilerimize her türlü desteği sağlıyoruz’

BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, akademisyenler, Türk ve Filistinli öğrencilerin katıldığı etkinlikte, katılımcılara Filistin yemekleri ikram edildi. Etkinlikte konuşan BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, şöyle konuştu: "Hepimizin yakından takip ettiği; Filistin, Gazze’de yaşanan İsrail’in askeri operasyonları ve soykırım sebebiyle on binlerce insan, çocuk hayatını kaybederken, yüzbinlerce insan yaralandı ve sistematik kıtlık ve açlık şartlarında yaşamaya mahkum edildi. Bugün Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümümüzün gerçekleştirdiği ‘Kırık Tabaklar’ temalı organizasyonumuzda gastronomi öğrencilerimiz bizler için Filistin yemekleri hazırladılar, her birine emekleri için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bir arada olduğumuz bu anlamlı organizasyon, temelinde yaşanan insanlık dramını kelimelerin ötesinde hissettiriyor. Üniversitemizde eğitim gören çok sayıda Filistinli öğrencimiz bulunuyor ve onlara her türlü desteği sağlıyoruz, sağlamaya da devam edeceğiz. Ancak sahadaki gerçeği birebir yaşamayanların, oradaki acıyı tam olarak hissetmesinin kolay olmadığının da farkındayım. Bu nedenle, öğrencilerimizin bu farkındalıkta olup BAU ailesi ile bu kıymetli anı paylaşmaları ve dayanışmanın güçlenmesine imkan sağlamaları bizim için büyük önem taşımaktadır. Organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum."

"Filistin’in kaybolmayacak kültür, gelenek, ritüel yansıması"

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Kazım Ozan Özer ise Filistin kültürü ve ritüellerini yaşatan bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Yemekler toplumların binlerce yıllık geleneklerinden, kültürlerinden, yaşam deneyimlerinden ve özel anlarından izler taşırlar. Bugün sergilediğimiz yemekler de zeytinden kekiğe, pirinç tanesinden portakala; mansaftan molokhiya’ya Filistin’in kaybolmayacak kültürünün, geleneklerinin ve ritüellerinin bir yansımasıydı" dedi.

Özer, "29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü kapsamında üniversitemizde Filistin yemek kültürünü ve ritüellerini yaşatan bir etkinlik düzenledik. Filistin’e özgü yemekleri hazırlayarak kırık tabaklarda sergiledik. Bu tercihimizin amacı, günün anlam ve önemine bağlı kalarak, Filistin halkının yaşadığı yıkımı ve kültürlerinin tüm zorluklara rağmen var olma mücadelesini sembolik bir biçimde ifade etmekti" diyerek sözlerini noktaladı.