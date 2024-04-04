Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonunu belirleyeceği Play-Off Grup Müsabakaları 6-7 Nisan’da başlayacak.

Bilecik 1. Amatör Lig’de şampiyonunu belirleyeceği Play-Off Grup Müsabakalarının kura çekimim Amatör Spor Kulüpleri Federasyon u binasında gerçekleşti. Kura çekimine Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku kulüp temsilcileri katıldı. Play-Off Grup Müsabakaları Bilecik 1. Amatör Lig’de a ve b gruplarını ilk 3’te tamamlayan takımlar katıldı. Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun kura çekimi öncesi A grubunda yer alan lider bitiren Söğütspor, ikinci sırada bitiren Vitraspor üçüncü ise Gölpazarı Belediyespor ile B grubunu lider bitiren 1308 Osmaneli Belediyespor ikinci sırada bitiren Osmaneli Gençlerbirliği ve üçüncü sırada İçköyspor’ın katıldığı söyledi. Tosun, "Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonunu belirleyeceği Play-Off Grup Müsabakaları 6-7 Nisan’da başlayacak. 6 takımın yer aldığı grupta deplasmanlı puan usulü olacak. Burada şampiyon olan takım BAL baraj maçında 1969 Bilecik Spor Kulübünün rakibi olacak. Play-Off Grup Müsabakaları mücadele edecek olan takımlara başarılar dilerim" dedi.