Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Sarıbeyler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Savaştepe istikametinden Sarıbeyler istikametine gitmekte olan Osman E. (41) idaresindeki 23 ADN 813 plakalı otomobil, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Osman E. araçta yolcu olarak bulunan eşi N. E. (35) ve çocukları A. E. (11), A. E. (10), R. E. (1) yaralandı. Yaralılara ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Osman E. Savaştepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer yaralılar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Yetkililer kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA