Pendik Belediyesi tarafından Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Aydın Musa Güven yönetimindeki çocuk korosu, ilahiler ve ezgiler seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Salonu dolduran vatandaşlar, çocukların güçlü sesleriyle hayat bulan ilahileri büyük bir ilgiyle dinledi. Manevi atmosferin hâkim olduğu gecede izleyiciler duygusal anlar yaşarken, konser sonunda çocuklar büyük alkış aldı.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve maneviyatını yansıtan konser, Pendiklilerden tam not aldı.

'Çocuklar evde de Allah diyor'

Etkinliğe katılan Abbas Şentürk, 'Pendik Belediyesine bu programla alakalı teşekkür ederim. Çocuklarımız evde de Allah demeye devam ediyor ve ilahilerimizi öğreniyorlar. Bugün ailecek katılım gösterdik. Bu güzel organizasyon için başkana ve ekibine teşekkür ederim. Maltepe'de oturuyorum orda bu tarz Ramazan çalışmaları yok. Pendik bu konuda Ramazan'ın ruhunu yaşıyor. Emeği geçen herkese teşekkürler' dedi.

'Aile gibi olduk'

Çocuk korosundan Azra Çelik, 'Biz çocuk korusunda bir aile gibi olduk, kardeşlik bağlarımız güçlendi. İlahilerden Allah aşkını hissettik. İkiz kardeşimle bu koroda olmak ayrı güzel, insanlar çok şaşırıyorlar. İlahi söylemek çok güzel' şeklinde konuştu.