Bilecik Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nden hizmet alan özel ihtiyaçlı bireylerin ailelerine yönelik gerçekleştirilen eğitim, sosyal çalışmacı Hasan Adan tarafından verildi. Program kapsamında aile bütçesinin planlanması, mevcut kaynakların etkili ve verimli kullanımı ile tasarruf bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme yapıldı. Eğitim süresince ailelerin soruları yanıtlanarak ekonomik farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

