Bilecik Belediyesinin Bağımsız Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, Bilecik’teki basın ve yayın kuruluşunun temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelerek, "Görev sürecimi Bilecik’e hizmetle geçirmekten başka bir düşüncem yok" dedi.

Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesislerindeki buluşmada Başkan Kaya, basın mensuplarına Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler verdi, soruları cevaplandırdı. Başkan Kaya, amacının görevi süresince Bilecik ve Bileciklilerin temel hizmetlerini yerine getirmek olduğunu vurguladı. Programa katılan basın mensuplarına davete katılmaları dolayısıyla teşekkür eden Başkan Kaya, şunları kaydetti:

“En başından beri sizlere söylediğim bir şey vardı. Ben sizden biriyim ve sizden biri olmaya devam edeceğim. Sizlere söyleyeceğim tek bir şey var, ben şu anda bağımsızım ve aday değilim. Buradan bütün adaylara huzurunuzda hayırlı olsun dileklerinde bulunuyorum. Genel anlamda kişiler hakkında konuşmam istemem. Seçim çalışmaları için hepsine başarılar diliyorum. Bizim hakkımızda gururumuza dokunacak herhangi bir şey söylemedikleri sürece, benim o arkadaşlar hakkında hiçbir şey söylemeyeceğimi hepinizin bilmesini istiyorum.’’

‘’Görev sürecimi Bilecik’e hizmetle geçirmekten başka bir düşüncem yok’’

Konuşmasında, "Görev sürecimi Bilecik’e hizmetle geçirmekten başka bir düşüncem yok’’ ifadelerini kullanan Kaya, ‘’Bu nedenle seçimimizin sağlıklı geçebilmesi için, Bilecik Belediyesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sayın Valimiz ile de görüştük, hemfikiriz bu konuda. Ben sadece Bilecik ile ilgili projelerin içinde olacağım Bilecik dışında yapılacak başka bir şeyin içinde olmayacağım. Benim kimseye diyet borcum yok, olmayacakta sadece hizmet edeceğim. Görev sürecimi Bilecik’e hizmetle geçirmekten başka bir düşüncem yok.”

Basın mensuplarının sorularını da cevaplandıran Başkan Kaya, kapısının herkese açık olduğunu, vatandaş veya sivil toplum kuruluşu temsilcilerini randevusuz olarak ağırlamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Buluşmada Başkan Kaya, basın mensuplarına çeşitli hediyeler vererek, fotoğraf çektirdi.