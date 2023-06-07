Bilecik Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, başkanlığında yapılırken, Eskişehir Tepebaşı Belediyesiyle ’Kardeş Kent’ ilişkisi kurulması ve ’Kardeş Kent’ protokolü imzalamak üzere Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi konusunun görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Bilecik Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve Belediye Başkan Yardımcısı Gürkan Akyurt, ilimizde meydana gelen aşırı yağışlar sonrasında Bilecik Belediyesi tarafından yapılan sosyal yardımlar ve çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (p) bendine istinaden Eskişehir Tepebaşı Belediyesi il belediyesi arasında Kardeş Kent İlişkisi kurulması ve Kardeş Kent protokolü imzalamak üzere Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi konusunun görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden Belediyemizden ortak hizmet projesi işbirliği talebinde bulunan Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği ile 3 yıl süreli ortak hizmet projesi işbirliği protokolü yapılması ve protokol yapmak üzere Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlandı.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (f) bendine istinaden yabancı uyrukluların nikâh işlemleri için ücret belirlenmesi konusu görüşülmek üzere Ücret ve Tarife Komisyonuna havale edildi.

Toplantıda görüşülen bir diğer madde ise Bilecik Belediye Meclisinin 8 Aralık 2022 tarih ve 152 sayılı kararının 61’inci maddesinin üstyapı onarım ücret bedeli olarak değiştirilerek ücretinin belirlenmesi konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’İnci maddesinin 1’inci fıkrasının (f) bendine istinaden görüşülmesi konusu detaylı olarak ele alınması amacıyla Ücret ve Tarife Komisyonuna sevk edildi. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendine istinaden Bilecik ili, merkez ilçe, Cumhuriyet Mahallesi, 590 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edildi.