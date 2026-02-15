Bilecik Belediyesi, Çocuk Sosyal Tesislerinde öğrenim gören çocukların velilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen programda, Çocuk Sosyal Tesislerinde eğitim alan çocukların velileri Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen veli eğitiminde, çocukların gelişim sürecinde ailenin rolü ve aile-çocuk iletişiminin önemi ele alındı. Program kapsamında velilere, çocukların gelişim yolculuğunda karşılaşılan süreçler hakkında bilgilendirme yapılırken, sağlıklı ve bilinçli ebeveynliğin çocukların geleceği üzerindeki etkisine dikkat çekildi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 'Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesinde ailelerimizin rolü çok büyük. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak güçlü aile yapısını destekleyen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güçlü aile, mutlu çocuk, umutlu bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz' dedi.