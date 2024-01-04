Bilecik Belediyesi başkanlık makamındaki panik butonuna temizlik yapılırken yanlışlıkla basılması tüm ekipleri harekete geçirdi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi başkanlık makamındaki panik butonuna basıldığı ihbarı geçerken, ekipler anında olay yerine gitti. Ekipleri belediye vardıklarını belediye başkanının makamında olmadığı temizlik görevlilerin temizlik yaparken yanlışlıkla butona bastığı bilgisine ulaştılar.

Ekipleri normale dönerken, görevliler uyarıda bulundular.