Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Ayhan Bodur veda turlarına başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı atama kararları geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayımlanırın, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Ayhan Bodur Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanmıştı. Bodur, kentte veda turlarına başlarken, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun’u ziyaret etti. İkili karşılıklı sohbetin ardından vedalaştı.
Öte yandan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü görevine Polis Başmüfettişi olan Beyti Kalaycı atandı.