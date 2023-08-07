Bilecik’te, Kur’an-ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma Yarışması bu yıl da düzenlendi.

Yarışma, Kur’an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur’an-ı Kerimi yüzünden güzel okumaya teşvik etmek amacıyla düzenlendi. Hafızlık eğitimi veren Kur’an kursu öğrenciler arasında Bilecik İl Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen yarışmada, kız-erkek olarak iki ayrı kategoride yarıştılar. Bilecik Osmanlı Erkek Hafızlık Yarılı Kur’an Kursu, Bozüyük Soğukpınar Erkek ve Kumralabdal Kız Hafızlık Kur’an Kurslarında dereceye giren öğrenciler İl Müftüsü Ali Erhun’un ödüllerini takdim ederek bölge finalinde başarılar diledi.