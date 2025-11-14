Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın naaşı, hava yolu ile bugün öğle saatlerinde Eskişehir’e getirildi. Ardından kara yolu ile memleketi Bilecik’e getirilen şehidin naaşı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze töreni öncesi Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak’ta babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan’ın yaşadığı eve getirilen şehit için evin önünde ’helallik’ alındı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende ise cenaze namazını Bilecik Müftüsü Ahmet Dilek kıldırdı. Gözyaşlarının sel olduğu törene yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Cenaze namazı sonrası askeri bando eşliğinde Cumhuriyet Caddesi sonuna kadar getirilen şehidin cenazesi, defnedilmek üzere Bilecik Şehitliği’ne götürüldü.

Ağabeyinin askeri kıyafetleri ile cenazeye katıldı

Öte yandan şehidin kız kardeşi Burcu Olgan, cenaze törenine ağabeyinin askeri kıyafetleri ile katıldı. Cenazeye Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kurum müdürleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.