Ligde geride kalan 20 hafta sonunda 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 37 puanla beşinci sırada yer alan Sultan Su İnegölspor, attığı 37 gole karşılık kalesinde ise 23 gol gördü.

Geçtiğimiz hafta Karacabey Belediye’yi deplasmanda 1-0 yenerek çıkışını sürdüren Bordo Beyazlılar, ligdeki son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu.

İNEGÖLSPOR’UN EVİNDEKİ KARNESİ

İnegölspor bu sezon kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı 10 lig maçında ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu. Evinde rakiplerine 15 gol atan Bordo Beyazlılar, kalesinde ise 10 gol gördü.

KARAMAN FK NASIL BİR TAKIM?

Bu sezon ligde kötü bir sezon geçiren Karaman FK, ligde şu ana kadar oynadığı 20 maçında 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu. Attığı 14 gole karşılık kalesinde ise 35 gol gören konuk ekip, topladığı 13 puanla küme düşme hattında 17. sırada yer alıyor.

Ligde son oynadığı 8 lig maçında 3 puana hasret kalan ekip, ligdeki son galibiyetini 8 Kasım 2025 tarihinde deplasmanda Batman Petrol’ü 2-0 yenerek almıştı.

O tarihten itibaren düşüşe geçen ekip, kaybettiği puanlarla 17. sıraya kadar geriledi. Son 3 lig maçını farklı skorlarla kaybeden Karaman FK geçtiğimiz hafta Kepezspor’a da 4-0 yenildi.

SULTAN SU İNEGÖLSPOR-KARAMAN FK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 21. haftasında Sultan Su İnegölspor-Karaman FK arasında oynanacak olan lig maçı 24 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’de İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.