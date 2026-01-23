Kent genelinde acil sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve müdahale kapasitesini yükseltmek amacıyla tahsis edilen ambulanslar, Ankara’dan Bursa’ya getirilerek İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle 112 Acil Sağlık Hizmetleri filosuna dahil edildi. Toplam 17 ambulansın 3’ünün İnegöl’e tahsis edilmesiyle ilçedeki bazı noktalarda rahatlama sağlandı.

İnegöl’de ambulansların büyük bölümü yüksek kilometreli

İnegöl genelinde 8 ayrı ambulans noktası bulunuyor. Son tahsisle birlikte bu noktalardan yalnızca 3’ünde yaşanan araç sorunu giderilirken, geri kalan 5 noktada yüksek kilometreli ambulanslarla hizmet verilmeye devam edildiği öğrenildi. Söz konusu ambulansların zaman zaman arıza yaptığı ve bu durumun müdahale süresini olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

Zorlu şartlar altında görev yapan 112 Acil Sağlık ekiplerinin daha güvenli ve sağlıklı koşullarda hizmet verebilmesi için, kalan ambulansların da yenilenmesi gerektiği belirtiliyor. Yetkililerin, İnegöl’deki ambulans filosunun tamamen yenilenmesi için kısa süre içerisinde yeni bir çalışma başlatmasının beklendiği kaydedildi.