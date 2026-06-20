Bilecik'te Ülkü Ocakları tarafından kan bağışı seferberliği düzenlendi.

Bilecik Ülkü Ocakları ve Türk Kızılayı ile birlikte gerçekleştirilen kan bağışı seferberliği başarıyla tamamlandı. Gerçekleştirilen organizasyonda vatandaşlar ve gönüllüler kan bağışında bulunarak etkinliğe destek verdi. Kampanya kapsamında toplam 50 kişi kan bağışında bulundu. Etkinliğe katılan Bilecik Ülkü Ocakları Başkanı Bahadır Emirler de kan bağışında bulundu.

Bilecik Ülkü Ocakları Başkanı Bahadır Emirler yaptığı açıklamada, 'Bu anlamlı organizasyona katılarak bir cana umut olma sorumluluğunu paylaşan tüm dava arkadaşlarımıza ve hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Milliyetçi-Ülkücü Hareket; milletinin yanında, insanlığın hizmetinde olmaya devam edecektir. Kan veren tüm gönüldaşlarımızdan Allah razı olsun. Bir ünite kan, bir hayat kurtarır' dedi.